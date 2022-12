STADIO, In attesa dei viola Nardella è soddisfatto

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sul nuovo stadio Artemio Franchi. Con la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea è partita la procedura da quasi 200 milioni di euro per la riqualificazione. La procedura di gara ha tempi e modalità compresse, così da permettere di finire i lavori entro il 2026. La pubblicazione sulla Gazzetta dell’Ue, scrive il quotidiano, consente a Palazzo Vecchio di rispettare i tempi fissati dal Pnrr, compresi quelli per avere i finanziamenti aggiuntivi per adeguare la gara al caro prezzi delle materie prime, per un totale di 194 milioni. Adesso resta da capire le prossime mosse della Fiorentina, oltre che a quelle della soprintendenza che ha sollevato il problema dell’impatto dalle colline del tetto fotovoltaico del nuovo Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella si reputa soddisfatto: "Passo dopo passo, il progetto del nuovo stadio diventa realtà. In pochi credevano alla nostra capacità di concretizzare ciò che fino a un anno fa era solo un’ipotesi, ma abbiamo lavorato con umiltà e tenacia e ora aggiungiamo un altro tassello decisivo".