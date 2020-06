STADIO, Franchi o nuovo? Che gara tra i permessi

Chi presenterà per primo il proprio progetto sul nuovo stadio della Fiorentina vincerà con più probabilità. Almeno secondo il Corriere Fiorentino, che ricorda le sue possibilità del momento: Campi Bisenzio o rilancio del sindaco Dario Nardella su Campo di Marte, per il quale serve la normativa ad hoc per gli stadi "monumento". Quanto a Campi, servirebbe una variante ma Toscana Aeroporti ha già detto che sarebbe un progetto incompatibile con la nuova pista (anche quest'ultima, tuttavia, in stand-by). In ogni caso bisognerà discutere la compatibilità delle eventuali attività collegate, anche con la Regione, stesso ente che ha fatto ripartire l'iter del progetto dell'aeroporto. Un bell'intreccio.