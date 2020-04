STADIO, Commisso alla ricerca della sua bandiera

All'indomani dei festeggiamenti dei 66 anni compiuti da Giancarlo Antognoni, il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Rocco Commisso è alla ricerca della sua bandiera. Tre i giovani più interessanti di cui dispone ad oggi la Fiorentina: Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic. Il primo fu presentato da Paulo Sousa come la bandiera del futuro, in quanto cresciuto a Firenze dove poi avrebbe trovato consacrazione e fortune. Il secondo è stato fortemente voluto dal club gigliato, così come lui stesso ha sempre manifestato la volontà di giocare in riva all'Arno, tanto da passare in prestito alla Cremonese e poi essere elogiato proprio da Antognoni. Infine Vlahovic, che ha colpito per volontà e dedizione, oltre che per quel mancino capace di realizzare grandi gol. Tre potenziali bandiere, insomma, le quali però per ambire a tanto dovranno rifiutare la corte eventuale dei club che si faranno avanti. Proprio come fece l'Unico 10.