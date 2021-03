STADIO, Ciao Prandelli. Segnali non considerati

"Ciao Prandelli. «Questo calcio non fa più per me»", è il titolo del Corriere dello Sport-Stadio, in edicola questa mattina in merito all'addio al calcio del tecnico di Orzinuovi. Qualche campanello d’allarme - si legge - a Firenze, era suonato, ma nessuno aveva voluto dargli troppo peso. Le parole dette dal tecnico nel ventre del Vigorito, dopo la vittoria della Fiorentina sul Benevento, avevano fatto sobbalzare molti, ma erano finite sotto la categoria dello “sfogo” post gara. Contro il Milan si era presentata anche qualche amara scoria da digerire, come lo spintone di Ibrahimovic a Pezzella in occasione del gol dell'1-0, fino al fallo laterale invertito raccontato anche da Antognoni.