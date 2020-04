STADIO, Castrovilli ora dribbla tutti: è il re italiano

Focus dedicato a Gaetano Castrovilli questa mattina sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio: “Dribblando, Castrovilli tira dritto” è il titolo del quotidiano che sottolinea come il numero 8 viola sia l’oggetto del desiderio del mercato di tante big ma che al contempo sia nel mirino del ct Roberto Mancini. Castrovilli non pensa alle sirene sul suo conto e si consola con i numeri collezionati fino ad oggi che lo vedono peraltro re dei dribbling degli italiani in Serie A con 76 colpi riusciti. In pochi mesi si è trasformato da una scommessa a una certezza e il rendimento in campo lo testimonia. Tra i dribblatori nel massimo campionato nessuno è come lui, ad eccezione di Boga del Sassuolo (con 106), numero uno incontrastato. Basti pensare che Ilicic (con 55), Luis Alberto (53) Kulusevski e De Paul (entrambi a 46) hanno fatto tutti peggio di lui.