STADIO, Castro senza prezzo: il leader col numero 10

Il Corriere dello Sport - Stadio dedoca ampio spazio a Gaetano Castrovilli, gioiello della Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso ha speso parole importanti per il classe '97, augurandosi di vedere il numero 10 sulle sue spalle: un percorso stile Giancarlo Antognoni, che il centrocampista pugliese sogna con tutto se stesso. Vincenzo Montella ha puntato su di lui fin dall'inizio della stagione e lo stesso ha fatto Beppe Iachini. Così come il ct della Nazionale Roberto Mancini ha scelto di ricompensarlo chiamandolo in azzurro. A gennaio si è fatto avanti il Napoli offrendo 40 milioni, in futuro sarà l'Inter a tentare di affondare il colpo, ma Commisso lo ha blindato. Intanto, il ragazzo scalpita e ha una voglia matta di tornare in campo insieme a leader come Franck Ribery che lo stanno aiutando a crescere.