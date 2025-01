SPINAZZOLA, Bloccato da Parisi: è un gioco ad incastri

FirenzeViola.it

Leonardo Spinazzola alla Fiorentina è come un gioco a incastri. Il Corriere dello Sport - Stadio spiega che al terzino piacerebbe giocare a Firenze, ma che non accetterebbe mai di fare la riserva della riserva. Quindi serve prima la cessione di Fabiano Parisi, per il quale, però, è tramontata la pista Como. Il Napoli non avrebbe problemi a cedere Spinazzola, anche perché Biraghi farebbe il percorso inverso rimpiazzandolo. Non sarebbe clamoroso se l’effetto domino s’innescasse a fine mercato.