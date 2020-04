SOUSA, Che gruppo ho avuto: Kalinic è complesso

Lunga intervista dell’ex tecnico viola Paulo Sousa (oggi al Bordeaux) sulle colonne di Tuttosport questa mattina. Questi i principali concetti espressi dal portoghese, che è tornato a parlare del suo biennio sulla panchina della Fiorentina: “Bernardeschi? A lui dico solo: Federico, credi in te stesso come io credo in te! È un grande giocatore e diventare di alto livello. Ha una bella personalità, è un ragazzo molto sensibile e ha delle qualità immense che lui deve trovare in se stesso. Alla Fiorentina ho deciso per lui un percorso, l’ho messo sulla fascia perché secondo me da quella posizione può allargare la sua visione di campo. Dalla fascia può fare male alle ultime linee avversarie, perché sa saltare l’uomo e ha una potenza fisica che gli permette qualsiasi soluzione. A Firenze ho avuto la fortuna di allenare un gruppo fantastico, di cui ho bellissimi ricordi. Mi viene in ente il lavoro svolto su Marcos Alonso, al quale ogni tanto facevamo giocare delle partite da centrale sinistro per cambiargli la prospettiva ed aumentare le sue capacità offensive. Oppure Kalinic: lo seguivo da quando era un ragazzino al Blackburn e io mi trovavo in Inghilterra, Ha una psicologia complessa ma è un attaccante formidabile Chiesa? Avevo notato fin dalle partite di allenamento contro la Primavera il suo modo di giocare. E mi aveva colpito per come, nonostante la giovane età, avesse la forza di volontà di crescere e di alzare sempre il suo livello. Oltretutto, è uno che spinge a chiedere lo stesso al gruppo, è un trascinatore insomma. E mi è piaciuto anche il modo con cui ha affrontato il passaggio in prima squadra. Sono convinto che diventerà un campione, ne ha tutte le qualità e le caratteristiche, e se dovesse approdare in un grande club come la Juventus, ne trarrebbe ancora più vantaggio perché amplierebbe il suo raggio di ispirazione e, a contatto con altri campioni di alto livello, potrebbe ispirarsi e imparare. Lui è un tipo che ama imparare, lo vedrei bene in un grande club”.