Sottil-Torino più di un'idea: per Tuttosport può essere il successore di Elmas

Un giocatore allineato al Toro nella voglia di riscatto. Parla così Tuttosport di Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina (in prestito al Milan negli ultimi sei mesi) finito nel mirino del Torino. Sottil cerca un rimbalzo dopo un avvio di carriera più che promettente e un successivo calo. Per lo più legato alla continuità delle prestazioni. Le qualità del giocatore, secondo Tuttosport sono evidenti, almeno nell’uno contro uno e nella capacità di creare pericoli nell’area avversaria.

Il quotidiano di Torino si spinge addirittura oltre, parlando di Nazionale: l'azzurro, quello dell’Italia ora passata a Gattuso dopo l’esonero di Spalletti non gli è precluso, a maggior ragione in un frangente nel quale la qualità scarseggia. Per poter avere una chance con Ringhio, tuttavia, dovrà necessariamente imprimere una svolta a livello di club. Sottil è destinato a lasciare Firenze dopo una parentesi tutt'altro che positiva al Milan. Con Baroni, nuovo tecnico dei granata, potrebbe giocare su entrambe le corsie, anche se quella prediletta da Sottil è la sinistra in modo tale da poter sfruttare il rientro sul destro. Per adesso, il suo nome è segnato sul taccuino del Toro, che sta cercando un sostituto di Elmas dopo il mancato riscatto del macedone e in questo momento sta tenendo conto delle variabili finanziarie dell’operazione e dell’apporto che il giocatore potrebbe dare, prima di dare il via alla trattativa vera e propria.