Marusic ma anche Tchatchoua: la Fiorentina cerca rinforzi a destra

La Fiorentina scandaglia il mercato degli esterni di destra e Tuttosport fa alcuni nomi che fanno al caso dei viola: si stanno monitorando diversi profili, fra gli altri Adam Marusic (Lazio), DavideCalabria (Milan) e Jackson Tchatchoua (Hellas Verona). Ma, sottolinea il quotidiano di Torino, la priorità è continuare con Dodo ritenendolo uno dei suoi giocatori più rappresentativi e importanti, per questo il club non intende andare al muro contro muro. Tuttavia se lui decidesse fare le valige dovrà portare un’offerta non inferiore a 25 milioni.

Quanto ad Albert Gudmundsson, scrive Tuttosport, la sua situazione verrà discussa entro il 24 giugno: i viola mirano ad avere dal Genoa uno sconto sui 17 milioni da sborsare per l’acquisto a titolo definitivo dell’islandese oppure ottenere il rinnovo del prestito oneroso. Già certo intanto che non verrà riscattato Danilo Cataldi il quale tornerà alla Lazio: per la mediana i nomi più gettonati al momento figurano quelli di Bennacer (ha già lavorato al Milan con Pioli, l’ostacolo è l’ingaggio da 4 milioni, fuori dai parametri viola) e Asslani che nell’Inter finora non ha avuto grande spazio.