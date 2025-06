L'Al Qadsiah fa sul serio con Kean: gli arabi potrebbero aumentare di nove volte il suo ingaggio

Continua il pressing dell'Arabia su Moise Kean. Il Corriere dello Sport, nell'edizione in edicola stamani, ci aggiorna sulla potenziale trattativa che potrebbe portare il centravanti della Fiorentina all'Al Qadsiah di Aubameyang e Nacho Fernández che sta portando avanti i dialoghi con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione. I sauditi non avrebbero problemi a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni capace di mettere in fuorigioco la Fiorentina. Non solo: si sarebbero già mossi per recapitare un'offerta monstre all'attaccante, e cioè 15 milioni di euro a stagione. Un ingaggio da capogiro, che però la quarta classificata nell'ultima Saudi Pro League sarebbe pronta a investire per Kean.

Scrive il Corriere: gli agenti del giocatore avrebbero chiesto almeno 20 milioni di euro per intavolare un'eventuale trattativa. Per adesso siamo al gioco delle parti, il classico scambio di informazioni che non ha (ancora) portato a niente di concreto. Una fase interlocutoria, che però mette la Fiorentina davanti a una realtà: l'Al Qadsiah fa sul serio ed è molto interessato al centravanti. Se Kean volesse rimanere per certo, accetterebbe di eliminare la clausola a patto di percepire un ingaggio maggiore. Invece è evidente che il ragazzo vuole capire che tipo di offerte potranno arrivargli.



L'alleato dei viola, scrive il quotidiano, continua a essere l'azzurro. Kean ha come principale obiettivo quello di essere convocato dalla Nazionale - ammesso e non concesso che la squadra di Gattuso si qualifichi - e potrebbe riuscirci più facilmente rimanendo nei paraggi. Poi però qualche dubbio rimane, soprattutto per l'offerta: chi non prenderebbe in considerazione la possibilità di guadagnare nove volte di più dell'ingaggio attuale? Per adesso il giocatore non si esprime.