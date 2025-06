Dal vice Kean al vice Dodo: Calabria in pole. Ecco quanto chiede

vedi letture

Dal vice Kean al vice Dodo. Come riporta La Nazione, sistemata con Dzeko la casella attaccante, resta vacante il posto alle spalle del brasiliano (salvo scossoni di mercato) sulla fascia destra. Sta scalando gerarchie Davide Calabria, di fatto svincolato sia dal Milan che dal Bologna. L’esterno non ha trovato l’accordo per rimanere in rossoblu dopo i sei mesi in prestito nei quali ha vinto la Coppa Italia e la Fiorentina ci sta pensando: i contatti sono già cominciati. Calabria e Pioli si stimano, hanno lavorato con profitto al Milan. La richiesta di stipendio dell’ex capitano rossonero dovrebbe essere intorno ai 2 milioni a stagione. Trattativa che procede, l’impressione è che quello di Calabria possa essere il nome giusto da spendere per la fascia destra.

Leggi anche: "Dopo il vice Kean caccia al vice Dodo: prende quota il nome di Calabria"