L'Inter e i 12mln entro il 1° luglio per Fabbian: i viola seguono la situazione

vedi letture

Si è parlato di lui in un'ottica di uno scambio con Sottil sull'asse Bologna-Firenze, il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulla situazione di Giovanni Fabbian, centrocampista rossoblu con il futuro ancora da decidere. Perché come riporta il quotidiano, l'Inter ha tempo fino al 1° luglio per poter riscattare il calciatore versando nelle casse del Bologna, come concordato nei giorni dell’accordo biennale, 12 milioni di euro, altrimenti questo centrocampista-trequartista di Padova, classe ‘2003, non si muoverà da Casteldebole. Facendo felice lo stesso Vincenzo Italiano, che nell’ultimo spezzone di annata lo ha quasi sempre preferito a Tommaso Pobega, non potendo disporre di Jens Odgaard.

La Fiorentina guarda interessata

Fabbian, prosegue il quotidiano, piace a Maurizio Sarri, che vorrebbe portarlo nella sua nuova Lazio, e piace anche a Stefano Pioli, che nella prossima stagione allenerà la Fiorentina. Per questo tra Fiorentina e Bologna a potrebbe essere messa in piedi una trattativa che porterebbe Fabbian al Viola Park e Riccardo Sottil a Casteldebole. Certo, è d’obbligo usare il condizionale, perché è vero che Sottil sarebbe gradito a Italiano, ma è anche vero che questo esterno di 26 anni nella Fiorentina di Pioli non troverebbe spazio per motivi tattici mentre Fabbian, che di anni ne ha 22, eccome se il posto lo troverebbe anche nel Bologna di domani, dopo averlo già trovato in quello di ieri.