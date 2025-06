Dagli inviati Brocchi su Dzeko: "Non va guardata la carta d'identità. Kean? Andare via non so cosa gli darebbe"

Cristian Brocchi, ex calciatore viola oggi allenatore in cerca di sistemazione, ha parlato ai media presenti - tra cui FirenzeViola - alla celebre rassegna di moda di Pitti Uomo. Commentando così l'imminente arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: "Con Pioli è andata su un allenatore bravo, che ha l'esperienza giusta per gestire una piazza tosta come quella di Firenze, che chiede sempre il massimo".

Dzeko verrà a Firenze per fare il titolare?

"La carta di identità non va guardata perché se un giocatore sta bene è giusto che l'allenatore lo faccia giocare. Detto ciò, io sono sempre a favore dei giovani e ora un po' di più. Mi da fastidio che si dica che in Italia non ci sono più giovani di talento, probabilmente la colpa non è dei nostri ragazzi ma di un sistema che andrebbe modificato. Il nostro obiettivo dev'essere quello di puntare sui ragazzi italiani e non vedere più formazioni fatte per undici undicesimi di stranieri".

Cosa servirebbe al centrocampo viola?

"C'è già una buona base di partenza perché Mandragora e Fagioli sono due elementi di qualità. Servirà un giocatore con caratteristiche diverse. Bennacer? In giro ci sono tanti giocatori bravi, la mia speranza è che si vada su giovani italiani validi. Io guardo molte partite e vi assicuro che in B e C ci sono giovani italiani che sarebbero sicuramente in grado di dare una mano ai club di Serie A".

Cosa consiglierebbe a Moise Kean?

"Nel momento in cui un giocatore ha la voglia di andare via tenerlo è controproducente. Deve fare ciò che lo fa essere felice. A Firenze ha trovato un ambiente favorevole, che lo ama e in cui ha dimostrato grande qualità. La scelta è solo la sua. io non so se andar via dalla Fiorentina possa garantirgli necessariamente qualcosa in più: Firenze è una piazza talmente importante che gli dà la giusta considerazione. Confermarsi un altro anno penso che possa essere un valore aggiunto".