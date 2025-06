Da Barak a Valentini: una squadra da piazzare sul mercato, ma qualcuno spera di rimanere

Per Daniele Pradè c'è una squadra intera da piazzare sul mercato. Lo fa notare la Nazione, che fa il punto sui tanti prestiti di rientro nei prossimi giorni a Firenze. Si tratta di risistemare i calciatori non più utili al progetto e, magari, salvare qualche profilo che può tornare buono per Stefano Pioli.

Prendete Antonin Barak, scrive la Nazione: il Kasimpasa non lo ha riscattato per 6 milioni e adesso il centrocampista ceco è nel limbo. Si sta allenando in attesa del raduno al Viola Park. Lo sta facendo postando foto sui social con maglietta e pantaloncini della Fiorentina, quasi a voler lanciare un segnale. Barak è uno di quelli che spera di impressionare subito Pioli, che lo potrebbe utilizzare da mezz'ala nel suo 3-5-2.

Poi ce ne sono altri: tra i tanti prestiti di rientro, chi ha buone speranze di rimanere al Viola Park è Nicolas Valentini, destinato al ruolo di vice-Ranieri. Il rebus più complicato riguarda Riccardo Sottil: il suo improvviso addio a gennaio ha lasciato il segno, dovesse rimanere dovrebbe riconquistare la fiducia dei tifosi. Ma sarà difficile per lui trovare posto con Pioli e soprattutto nel suo 3-5-2.