Dagli inviati Ambrosini vota Pioli alla Fiorentina: "Scelta intelligente. Fagioli? Vale la pena insistere"

vedi letture

Presente a Firenze per il tradizionale evento di alta moda organizzato da Pitti Uomo, l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini, si è speso ai microfoni della stampa presente, tra cui noi di FirenzeViola, sull'attualità del calcio italiano. A cominciare dalla nomina di Gennaro Gattuso, suo ex compagno in rossonero, a ct della Nazionale maggiore: "Penso che nella situazione in cui ci siamo trovati Rino sia l'ideale dal punto di vista della personalità e del modo di proporre calcio. Può trovare quello che è necessario per una Nazionale: un equilibrio tra emotività e praticità. Secondo me lui avrà la capacità di sintesi nel fare il massimo nel minor tempo possibile".

Pioli è la scelta giusta per la Fiorentina?

"È una scelta intelligente. Pioli dov'è stato lo hanno sempre apprezzato moltissimo. Al Milan è un rimpianto perché ha uno spessore umano ed una qualità calcistica importante e riconosciuta da tutti. Per cui dico che sì, la scelta di Pioli è giusta per una squadra che deve avere ambizioni superiori. Firenze è una piazza che merita di poter vivere determinate stagioni. Non sarà facile, ma ci sono realtà che dimostrano che si può realizzare qualcosa di importante".

L'acquisto di Dzeko va in tale direzione?

"Può dare una grande mano. La Fiorentina dovrà capire se Kean rimarrà o quale sarà l'uomop in sostituzione di Kean da affiancargli. Dzeko è un giocatore esperto, un investimento per gli altri, per i giovani".

Bennacer e Calabria li vedrebbe bene?

"Calabria è un ragazzo serio con qualità utili. Servirà però capire ciò che farà Dodo perché non credo che Davide abbia voglia di venire a fare la riserva. A centrocampo la Fiorentina avrà delle situazioni da gestire ma Bennacer è un giocatore forte e se verrà potrà dare certamente una mano".

Da ex centrocampista che ne pensa di Fagioli?

"È un ragazzo che dopo tutto ciò che ha passato vale la pena insistere. Quest'anno ha fatto alcune partite veramente interessanti. La Fiorentina deve trovare una linea per valorizzare il grande potenziale che ha".