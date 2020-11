SOTTIL, Ottavo Under 21 più utilizzato in Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi riporta la classifica dei dieci Under 21 più utilizzati in Serie A. Ben tre sono del Cagliari e uno di questi è proprio l'attaccante viola, in prestito ai sardi, Riccardo Sottil. Il classe '99, per la precisione, è ottavo con 438 minuti giocati finora in campionato. Mister Di Francesco sta lavorando tanto con lui per completarlo tatticamente.