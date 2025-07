Sottil e il lungo addio. Corriere Fiorentino: "Ad oggi zero offerte, la Fiorentina attende"

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul futuro di Riccardo Sottil. Il calciatore non è stato convocato per la tournée inglese e quindi con ogni probabilità sarà addio in questa sessione di mercato. Una scelta tecnica, presa di comune accordo da tutte le parti in causa: allenatore, dirigenti, giocatore e agenti. Del resto, che Riccardo fosse sostanzialmente fuori dal nuovo progetto tecnico, era parso abbastanza evidente fin da quando si è deciso di ripartire dalla difesa a tre, di fatto, da una squadra che non prevede esterni offensivi.

Certo, Sottil poteva riciclarsi come vice Dodò. Una soluzione complicata, ma che Pioli ha voluto comunque testare. In cambio però ha ricevuto un atteggiamento non positivo, sfociato con la brutta reazione dell’altra sera nell’amichevole col Grosseto. Un’occasione mancata per Sottil che oggi, invece, si ritrova fuori dalla Fiorentina e, soprattutto, senza proposte concrete. È questo il grande problema. Per lui, e per il club, con la speranza che ad agosto si possa aprire qualche opportunità.