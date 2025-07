Mercato, rebus esuberi: per Ikone diversi sondaggi, mentre il Pisa fa sul serio per Nzola

La Nazione fa il punto sugli esuberi in casa Fiorentina. Barak resta segnalato in orbita Verona e Cagliari, Brekalo non sembra avere particolari richieste e potrebbe anche rescindere consensualmente il rapporto con la Fiorentina. Per Ikoné ci sono stati diversi sondaggi ma il contratto in scadenza nel 2026 impone una scelta al club viola: rinnovo del contratto e conseguente prestito oppure attendere un’ipotetica offerta a titolo definitivo che potrebbe anche non arrivare mai. E poi c’è Nzola, rimasto nei radar del Pisa che sembra il club più convinto, specialmente se la Fiorentina aprisse in modo definitivo al prestito.