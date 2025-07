La Lazio vuole blindare l'ormai ex sogno viola Rovella: rinnovo con adeguamento d'ingaggio

vedi letture

La Lazio blinda Nicolò Rovella, sogno di mezza estate della Fiorentina. Il suo nome era stato accostato ai viola circa un mese fa, ma adesso la sua permanenza alla Lazio sembra essere più concreta. L’accordo che lo lega alla Lazio scade nel 2028, quindi tra tre anni. Ma c’è in ballo un discorso di adeguamento economico (con prolungamento al 2030) che la società ha imbastito nei mesi scorsi con l’entourage del giocatore. L’ingaggio dagli attuali 1,8 milioni a stagione dovrebbe salire a 2,5 milioni annui.

In questo momento la Lazio — a causa dello stop della Covisoc — oltre a non poter fare acquisti non può neppure depositare nuovi accordi con i giocatori in organico. Ma nei prossimi mesi la situazione si sbloccherà si legge su La Gazzetta dello Sport. La trattativa con Rovella è così ripartita negli ultimi giorni, in modo da arrivare nel giro di qualche settimana a un’intesa di massima che potrà poi essere ratificata quando la Lazio non avrà più i vincoli attuali.