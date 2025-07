Ripa: "Kessie? Non può pretendere un ingaggio oneroso. Più facile Sohm"

L'ex dirigente viola, Roberto Ripa, ha parlato delle mosse di mercato in casa Fiorentina: "Con Pioli l'aria è cambiata, c’è entusiasmo anche da parte della piazza, è andato via quel clima di incertezza legato alla permanenza di alcuni big. Kessié e Sohm? Il primo ha costi troppo elevati, la Fiorentina sappiamo bene che non può spendere troppo per gli ingaggi per via del fatturato. Già ci sono stati i rialzi d’ingaggio di tanti giocatori, Pioli che prenderà 3 milioni etc…Dovrà prima vendere giocatori in esubero, togliersi degli ingaggi, poi forse potrà arrivare un giocatore che prende tanto come Kessié. Però, se lui volesse tornare, non credo che possa pretendere 10 milioni d’ingaggio. Se proprio vuole…ok, ma alle condizioni economiche della Fiorentina. Per questo vedo più percorribile la pista Sohm.

Mandragora? L'anno scorso ha fatto un’ottima stagione. E’ un leader, uno dei capitani della Fiorentina, ha un peso notevole nello spogliatoio. Potrebbe dare una mano anche a Pioli. Non so se le cifre che chiede per il rinnovo e quelle che offre la Fiorentina possano combaciare, ma è un giocatore importante. Non uno qualunque".