La Fiorentina cerca sistemazione a Beltran e spera di venderlo a titolo definitivo per fare cassa

Sicuramente tra le priorità della Fiorentina c’è quella di trovare una sistemazione per Lucas Beltran. L’argentino, forse più degli altri esuberi, può permettere di incassare la cifra che consenta alla società di soddisfare le richieste dei giocatori col contratto da rinnovare, si legge sul Corriere dello Sport. Beltran è stato cercato dal River Plate un paio di mesi fa e non è detto che non accada di nuovo.

Il punto è che Pradè e Goretti sperano di venderlo a titolo definitivo. C’era l’opzione del Flamengo ma oggi come oggi non entusiasma il Vikingo, motivo per cui si aspetteranno nuove occasioni. E non è da escludere che a un certo punto, in mancanza di alternative, la società di Commisso opti per una cessione in prestito con opzione. Intanto si prova a riscuotere.