Ora Sabiri se la gioca: il suo futuro è incerto, decisiva la ’spinta’ di Pioli e dell'ambiente

vedi letture

La Nazione fa il punto sul futuro di Abdelhamid Sabiri. Stefano Pioli si sembra convinto a dargli fiducia dopo aver dovuto fare i conti con l’assenza da alcune sedute di Gudmundsson (alle prese con un lavoro di potenziamento). Il marcocchino è ormai aggregato in pianta stabile al gruppo che da ieri si trova in Inghilterra ma che già prima, nelle amichevoli con Grosseto e Carrarese, ha mostrato nelle amichevoli con Grosseto e Carrarese di essere in forma e motivato come non mai.

Ancora è prematuro stabilire quale sarà il futuro del fantasista, che nelle ultime due stagioni ha giocato in tre squadre una più sconosciuta e impronunciabile dell’altra (nell’ordine: Al-Fayha, Ajman e Al-Taawoun), eppure il segnale da parte del tecnico è arrivato: chi ci tiene davvero alla maglia viola può giocarsi le sue chances di permanenza. Solo la continuità che il giocatore dimostrerà sul campo infatti gli potrà valere una conferma, che dovrà passare gioco forza da un prolungamento: l’attuale contratto tra Sabiri e il club di Commisso scade infatti a giugno 2026, dunque una sua permanenza dovrebbe essere prima di ogni altra cosa formalizzata con un rinnovo.