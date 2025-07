Dal Brasile, la Fiorentina dà l'ok al Flamengo per trattare con Beltran: il punto

Il Flamengo non molla Lucas Beltran e secondo il sito del quotidiano O Dia in Brasile, la Fiorentina avrebbe dato il via libera alla società brasiliana per trattare direttamente con l'attaccante argentino. Il viola hanno fatto sapere al Flamengo che il costo del cartellino è di 15 milioni di euro, con i brasiliani che sarebbero pronti a investire tale cifra per l'ex River Plate. Ora sta al club rubro-negro convincere Beltran ad accettare di lasciare la Fiorentina e in generale il calcio europeo per accettare di giocare in Brasile a due anni dall'addio al calcio argentino.

L'alternativa in caso di mancata intesa con Beltran sarebbe Castellanos, attaccante della Lazio.