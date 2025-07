Sottil, a Firenze avventura finita: lui sarebbe rimasto ma è la Fiorentina che vuole liberarsene

vedi letture

Riccardo Sottil è stato escluso dai convocati della Fiorentina per la tournée che si svolgerà in Inghilterra dal 28 luglio al 9 agosto. La scelta è stata presa di comune accordo tra società, allenatore e giocatore. La sua condizione di separato in casa è sempre più evidente, si legge sul Corriere dello Sport. Dopo le settimane di preparazione al Viola Park si è arrivati alla conclusione che Sottil non potrà far parte del progetto tecnico dell'allenatore che lo aveva lanciato. Siamo chiaramente ai titoli di coda dell'avventura di Sottil a Firenze.

Il ruolo di esterno a tutta fascia che Pioli sperava di potergli cucire addosso non si è rivelato adatto. Di qui la decisione di pensare per lui un percorso diverso. Fosse per Sottil, rimarrebbe a Firenze per giocarsi le proprie carte in maglia viola. Il classe '99 non scalpitava per andarsene. Poi la decisione di non partire per l'Inghilterra, accettando di cercarsi una nuova squadra. Se si creeranno le giuste condizioni, però, la Fiorentina è pronta a cedere il calciatore che peraltro guadagna 1 milione netto a stagione fino al 2027. Quindi è nell'interesse della società viola liberarsi del suo ingaggio e di un contratto vuoi o non vuoi ancora lungo.