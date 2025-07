L'occasione di Fortini: problema fisico alle spalle, adesso i test decisivi come vice Dodo

vedi letture

La Nazione fa il punto sulla situazione fisica attuale di Niccolò Fortini. Il problema all’ileopsoas (un muscolo del basso addome) rimediato quando giocava i playoff con la Juve Stabia sembra essere alle spalle: il terzino sta bene e da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo eppure è chiaro che la fase di lavoro in Inghilterra che si è aperta ieri sarà determinante per capire se il talento lucchese potrà far parte della Viola della prossima stagione.

Nella riunione tecnica andata in scena (a distanza) a inizio luglio, quando il club ha deciso di puntare su Pioli, l’allenatore non ha nascosto il desiderio di voler provare a puntare su Fortini come vice-Dodò ma la sua precaria condizione fin qui non lo ha aiutato. Da qui le voci di mercato su Zortea, Zanoli e Maffeo che tuttavia potrebbero essere messe a tacere se nei prossimi giorni il baby terzino dimostrerà di che pasta è fatto: i test contro Leicester, Nottingham Forest e United saranno decisivi.