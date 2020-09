SOTTIL, Dopo l'U21 andrà al Cagliari: il 4-3-3 ideale

Le parole di Giulini di ieri, ricorda l'edizione odierna de La Nazione, hanno suonato come un annuncio ufficiale: presto Riccardo Sottil sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Fatto esordire da Pioli e lanciato da titolare per la prima volta da Montella, l'esterno classe '99 approderà a tutti gli effetti in Sardegna dopo la conclusione degli impegni in programma con l'Italia Under-21: con uno spazio in viola che non è ancora mai cresciuto in maniera significativa, ed un modulo - il 4-3-3 di Di Francesco - che lo favorirebbe e non poco, quella sarda può essere davvero la destinazione giusta per lui. L'intesa tra le parti, si legge, è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.