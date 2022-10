SOTTIL, Ancora zero notizie: a quando un report?

Con gli esterni ridotti all’osso e la volontà di provare a inseguire fino all’ultimo il primo posto nel girone di Conference League, la Fiorentina è pronta ad affrontare l’Istanbul Basaksehir schierando il miglior undici possibile, senza far calcoli in vista del delicato impegno di domenica al Picco di La Spezia. Come spiega La Nazione stamani in edicola, però, la necessità di segnare il più possibile - desiderio espresso più volte ieri da Vincenzo Italiano - stride terribilmente con il risicatissimo parco giocatori che il tecnico avrà oggi a disposizione in attacco: Gonzalez ha appena iniziato il suo percorso di recupero (se tutto andrà bene si rivedrà settimana prossima) mentre di Sottil ancora non si hanno notizie precise: un report chiarificatore non guasterebbe.