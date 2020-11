SIMEONE, Sono in un posto meraviglioso. Il futuro...

Giovanni Simeone sta vivendo un inizio di stagione fantastico a Cagliari e il Corriere dello Sport oggi lo ha intervistato: "Mi trovo in un posto meraviglioso dove il mare, la gente e la città ti aiutano a vivere con grande serenità. E poi ancora non ho capito come ho fatto ad andare avanti fino a poco tempo da senza gli spaghetti con bottarga e arselle". Poi prosegue: "Forse questo è il miglior Simeone di sempre. Credo che l'esperienza maturata e le partite giocate ti facciano migliorare. Sarebbe un peccato fermarsi proprio ora. Sono in A da cinque anni, ho fatto tante partite e molti gol ma quando cresci cerchi sempre maggiore qualità nelle giocate. All'inizio correvo tanto ma ora sto correndo meglio". Sul futuro infine: "Non mi sono posto obiettivi. Mi concentro su una cosa per volta e di questo parlo anche con il mio psicologo: pensare a vivere oggi. Devi dare tutto nel presente. Lo applico in campo e nella vita".