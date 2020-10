SIMEONE, Ora non si ferma più: il Cholito è rinato

"Il Cholito vola, gol con il Cagliari pensando a papà". La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi propone un approfondimento su Giovanni Simeone, che sta vivendo un gran momento di forma in Sardegna. Dopo il lockdown non si è più fermato: il suo sogno è essere allenato un giorno dal genitore, magari in Liga. Con Vincenzo Montella non era andata bene come al primo campionato con Stefano Pioli con il quale invece era in doppia cifra (2017/18: 14 gol e la tripletta al Napoli). Aveva bisogno di rigenerarsi e la meditazione (che ama) non bastava più. A Cagliari si è ritrovato.