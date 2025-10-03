Sigma battuto, segnali di crescita e La Nazione titola: "Tre punti d'oro in vista della Roma"

Il successo di ieri sul Sigma Olomouc non allontana del tutto e tutti i fantasmi che hanno indossato la maglia viola dall'inizio della stagione, si legge su La Nazione. Primo tempo al cloroformio e vantaggio meritato e sofferto. Ripresa con una dose di "garra" accettabile e con il gol da appalusi di Ndour in pieno recupero che sigilla il 2-0. E ora per verificare quanto è distante l'uscita dalla crisi è già fissato il crash testo con la Roma.

Qualche distrazione in difesa, ma la squadra è sembrata più viva. Gran Gara di Ndour (eurorete assist) e dell'ex attaccante del Cagliari che ha trovato il suo primo gol in maglia viola. La squadra di Pioli prende tre punti e scappa, si legge sul quotidiano. E di questi tempi non fa altro che bene.