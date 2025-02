Si avvicina il recupero con l'Inter ma chi giocherà in mediana: Palladino spera di riavere Cataldi

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport-Stadio la giornata di oggi sarà una giornata fondamentale per capire quale undici Raffaele Palladino potrà schierare nel recupero contro l'Inter, dove non potranno essere schierati i nuovi arrivati come Zaniolo, Ndour e soprattutto Folorunsho. L'assenza dell'ex Napoli apre una voragine in mezzo al campo: rientrerà Yacine Adli dopo la squalifica scontata col Genoa.

Accanto a lui pronto Mandragora, anche se l'obiettivo dello staff viola è recuperare Danilo Cataldi, che oggi farà un provino per capire se (e per quanti minuti) potrà essere a disposizione. L’ex Lazio è assente ormai da un mese per un'infiammazione al retto femorale ma la conferenza di Palladino potrà chiarire eventualmente la sua presenza.