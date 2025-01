Si allontana Bondo: la richiesta del Monza blocca la Fiorentina

Per il mercato in entrata della Fiorentina, la Gazzetta dello Sport continua a fare il nome di Warren Bondo. Il centrocampista classe 2003 del Monza piace da tempo ai viola, ma la strada è in salita: i brianzoli lo vorrebbero trattenere e hanno sparato alto. La richiesta di 20 milioni è alta, la Fiorentina pensava a dieci.Raffaele Palladino,come per Pablo Marì,potrebbe poi avere un ruolo determinante in qualità di mediatore e allenatore che ha già conosciuto e allenato Bondo. Ma è necessario ragionare su una base di almeno di 15 milioni, una cifra a cui la Fiorentina difficilmente potrà arrivare adesso.

Per questo, il nome più caldo per il centrocampo è quello di Nicolò Fagioli,ormai in uscita dalla Juventus.E,infatti,a breve è previsto un incontro tra le parti per provare a trovare un’intesa. Trattativa più fattibile rispetto a quella di Bondo, scrive la Gazzetta.