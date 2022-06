SHAKHTAR, La Fiorentina pensa anche a Marlon

Oltre a quello di Roberto De Zerbi, ci sono altri nomi che riguardano lo Shakhtar Donetsk nel mercato della Fiorentina. Da tempo è calda la pista che porta a Dodò, esterno difensivo del ‘98. Il club ucraino chiede 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe pagare di meno. Ma la società viola, come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), ha messo gli occhi anche su un altro brasiliano, vale a dire Marlon. Il difensore centrale è un fedelissimo di De Zerbi: l’allenatore lo aveva convinto a seguirlo allo Shakhtar, dopo tre stagioni al Sassuolo nelle quali ha giocato 65 volte segnando una sola rete. Marlon, 26 anni, è stato importante nel gioco di De Zerbi non solo per la parte difensiva, ma anche per la buona tecnica che gli permette di far partire l’azione.