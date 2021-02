SETT. GIOVANILE, Prove di ripresa: ecco le ipotesi

Si parla anche di calcio giovanile sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, dopo la Primavera anche le altre selezioni sono pronte a tornare in campo. Non farà eccezione la Fiorentina, che già da un paio di settimane ha permesso alle formazioni comprese tra l’Under-15 e l’Under-18 di tornare al lavoro nel rispetto del protocollo sanitario. Una data precisa su quando potrà riprendere l’attività agonistica in realtà ancora non c’è ma l'obiettivo del Settore scolastico della FIGC è quello di far riprendere i campionati tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo: in tal senso è stata fissata per questa settimana una riunione tra i vertici del calcio e i rappresentanti dei club per scegliere una data definitiva sulla ripresa. La Fiorentina ha ricominciato a lavorare in parallelo ad alcuni cambiamenti che hanno interessato le panchine di due selezioni: l’Under 17 ha salutato Donadel (entrato nello staff di Prandelli) e si è affidata a Jacopo Falanga, mentre in Under 18 Buso (nella foto), anche lui nel team della prima squadra, riesce a conciliare i suoi impegni ai “campini” con quelli assieme ai baby. Nelle selezioni minori infine gli allenamenti sono ripresi ma non sono state ancora autorizzate le sedute collettive. I più piccoli lavorano solo in gruppi di quattro e non possono utilizzare docce e spogliatoi.