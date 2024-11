SERIE A, Sei squadre al vertice: c'è anche la Viola

FirenzeViola.it

In Serie A in questo momento ci sono sei squadre racchiuse in due punti: uno scenario mai visto nell'era dei tre punti. Un campionato che ancora non ha saputo eleggere un padrone che abbia preso le distanze dalle altre squadre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra queste sei squadre c'è anche la Fiorentina al secondo posto.

La squadra di Palladino ha raccolto sei vittorie di fila in campionato e quattro sono arrivate senza il suo 10 Albert Gudmundsson. L'islandese può rivelarsi un fattore decisivo perché salta l'uomo e crea superiorità. La svolta della squadra di Palladino è avvenuta con il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. I viola hanno il vantaggio della leggerezza e con un Kean in forma, sognano la qualificazione alla Champions League. Se la stagione dovesse proseguire in questo modo però è chiaro domandarsi se abbia senso tentare ancora un altro attacco alla Conference.