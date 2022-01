SERIE A, Prossimo turno a rischio rinvio per il Covid

Il Covid-19 si è abbattuto nuovamente sulla Serie A e rischia di creare non pochi grattacapi. Al momento si contano più di 50 contagi soltanto tra i calciatori del massimo campionato italiano, per questo il prossimo turno sarebbe a rischio rinvio. A scriverlo è l'edizione odierna de La Stampa, soffermandosi soprattutto su Juventus-Napoli e sulla situazione che stanno vivendo i bianconeri.

Le Asl stanno facendo attenzione massima all'evoluzione della curva e in particolare "L’Asl di Napoli attende l’esito di nuovi tamponi, mentre anche a Torino si è alzata l’attenzione". Questo anche perché in casa Juve, dopo il contagio di Chiellini, c'è il rischio di un focolaio: i casi di Covid-19 in prima squadra sono tre (Arthur e Pinsoglio gli altri due).