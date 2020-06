SERIE A, Playoff e playout bocciati: sì all'algoritmo

"Playoff bocciati"; titola in taglio laterale La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si era parlato a lungo della possibilità di chiudere questa stagione con playoff e playout, ma alla fine questa ipotesi è stata abbandonata in favore di un algoritmo che dovrà stilare la classifica in caso di ulteriore sospensione. Domani si terrà una riunione con tutte le parti in causa per trovare una soluzione definitiva sui piani B e C, da ratificare poi nel prossimo consiglio dell'8 giugno.