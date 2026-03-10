Chi in attacco col Rakow? Pronto Fabbian o chance a un Primavera

Chi sarà titolare lunedì a Cremona, non giocherà in Conference League questo giovedì. Questo scrive La Gazzetta dello Sport a proposito delle possibili scelte di Vanoli per il Rakow con vista sul campionato. Parisi, al ritorno dalla squalifica, dovrebbe giocare a Cremona e per questo in Conference starà ancora a Harrison, così come sarà risparmiato Fagioli a centrocampo mentre una riflessione andrà fatta su Piccoli.

Se Kean fosse ancora in dubbio per Cremona, in Conference potrebbero perfino essere utilizzati Fabbian, adattato come prima punta, o il giovane Braschi della Primavera. In difesa Pongracic è squalificato in Coppa e ci sarà spazio per Comuzzo così come sarà impiegato Fazzini a centrocampo.