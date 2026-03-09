Bardazzi sul Corriere Fiorentino: "Adesso Firenze si è stufata"

vedi letture

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Leonardo Bardazzi commenta così il pari a reti bianche tra Fiorentina e Parma e la situazione dei viola: "L'unico aspetto positivo è il punticino che consente alla Fiorentina di uscire dalla zona retrocessione dopo cinque mesi e che ora dovrà essere difeso con le unghie e con i denti (caratteristiche però che al Viola Park latitano) lunedì contro la Cremonese, guarda caso proprio la squadra che i ragazzi di Vanoli si sono lasciati alle spalle. Il resto però è storia triste, dopo 90 minuti di non calcio, i fischi del Franchi e la totale incapacità di calciare anche soltanto una volta in porta. Desolante e desolata, la Fiorentina vista domenica.

Ripensare ai 25 milioni per Piccoli fa rabbrividire, ma diventa ormai non più giustificabile anche la storia viola di Gud. Uno che i mezzi li avrebbe ma che continua a mettere in fila partite buie come quella di ieri: mai un dribbling, mai un guizzo per l’islandese, non a caso preso di mira da tifosi sempre più delusi e frustrati e sempre meno disponibili a passare sopra a queste prestazioni. Si è stufato, il Franchi. E si è stufato, prima di tutto, di una squadra che a 10 partite dalla fine sembra incapace di lottare. «I giocatori si facciano un esame di coscienza», aveva detto Vanoli dopo Udine. Una frase persino scontata, visto il tonfo friulano. E ieri l’allenatore ci ha messo il carico: «Ogni frase viene strumentalizzata». Ma cosa sia la Fiorentina di oggi è sotto gli occhi di tutti. La squadra gioca frenata dalle ansie e non vince, e le poche volte che ha un moto d’orgoglio, la settimana dopo si sente bella e finisce per farsi male da sola. Cadendo di nuovo"..