Passo indietro della Fiorentina, la Nazione: "Vanoli sbaglia l'approccio, squadra senz'anima"
"Viola Flop, altra occasione persa. Tanti fischi, zero gol, zero emozioni, questa è una squadra senz'anima". La Nazione titola così nella pagina legata allo sport locale, poi analizza lo 0-0 della Fiorentina contro il Parma mettendo soprattutto Paolo Vanoli sul banco degli imputati. Ha fatto un passo indietro, tornando rapidamente alla difesa a quattro, ma quello che non funziona è l’atteggiamento dalla cintola in su della squadra.
E’ vero che non ha Kean (e Solomon) a disposizione, e le scelte sono quasi obbligate, considerata anche la squalifica di Parisi. Ma è l’approccio della squadra che non convince. E la scossa deve per forza arrivare dall’allenatore, scrive il quotidiano, che rifila un 4,5 al tecnico viola.
