SERIE A, C'è anche l'opzione playoff: ecco il progetto

Il Corriere dello Sport distribuito stamattina in edicola scrive che la Serie A sta iniziando a pensare seriamente all'opzione playoff già per la stagione in corso. Sarà necessario preparare un piano d'emergenza qualora non si riuscisse a portare a termine il campionato così come è stato programmato finora: FIGC e Lega concordano sul fatto che vada portato a termine il girone di andata, poi si potrebbe pensare ad una fase playoff per le prime dodici e playout per le rimanenti otto. Un'ipotesi che potrebbe venire a breve presentata alle squadre in assemblea.