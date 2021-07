SENSI, Vuole convincere Inzaghi. Viola sullo sfondo

Stefano Sensi può lasciare Milano? Il centrocampista classe 1995 ha mercato e piace alla Fiorentina, ma il suo obiettivo è quello di conquistare la fiducia di mister Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni l'ex Sassuolo si sposerà e poi cercherà così di sfruttare la sua ultima chance per prendersi l'Inter. Come riporta questa mattina Tuttosport, Sensi dall'8 luglio sta svolgendo un programma personalizzato per raggiungere il livello fisico dei compagni e spera di far parte del nuovo corso della Beneamata. Se all'Inter dovesse arrivare però un'offerta da 15 milioni di euro, ecco che le due parti potrebbero già separarsi.