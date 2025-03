Sei club in cerca d'Europa: la Fiorentina c'è. E adesso il calendario può aiutare

Nell'opera più celebre di Pirandello, i sei personaggi non riescono mai a uscire dal loro dramma. In questo caso, però, sei sono le squadre che lottano per un posto nelle prossime competizioni europee. Dopo la sosta, queste formazioni si trovano racchiuse in sei punti, tra i 53 del Bologna al quarto posto e i 47 del Milan al nono. Tra loro c’è anche la Fiorentina, rilanciata in corsa grazie al netto 3-0 inflitto alla Juventus. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che analizza la volata europea.

Questo successo, oltre a riportare entusiasmo dopo la qualificazione ai quarti di Conference League, riapre tutte le possibilità per la squadra di Palladino: dalla Champions League all’Europa League, fino a una nuova partecipazione alla Conference, minimo obiettivo stagionale. Con questa vittoria, i viola si confermano "ammazzagrandi", avendo già superato Inter, Milan, Roma, Lazio e Juventus.

Con quattro vittorie nelle ultime cinque gare, il Bologna sembra la più in forma. Tuttavia, l'impegno nelle coppe potrebbe incidere, così come il verdetto della Coppa Italia, che assegna un posto diretto in Europa League. Con un calendario favorevole dopo le sfide con Atalanta e Milan, i viola puntano a un finale in crescendo, sperando di centrare un piazzamento europeo in una lotta serrata con Roma, Lazio, Bologna, Milan e Juventus.