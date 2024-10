SEFEROVIC, Firenze posto speciale. Viola favoriti domani

FirenzeViola.it

Lunga intervista di Haris Seferovic, attaccante svizzero che ora gioca nell'Al Wasl a Dubai e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, alle colonne de La Nazione. Ecco alcune delle sue parole sul momento dei viola e in particolare in vista del match di Conference League contro il San Gallo: "Ho sempre seguito la Serie A, che resta il campionato più difficile di tutti. Ho visto la crescita di tante realtà come Napoli e Atalanta, che quando giocavo io in Italia non erano così forti, ma anche la Fiorentina a livello europeo ha fatto parlare di sé. Negli anni di Lisbona con Rui Costa come dirigente ho passato cinque anni magnifici. Mi è capitato di parlare delle nostre esperienze in riva all’Arno: lui lì ha fatto la storia della Fiorentina».

Della Viola attuale che idea si è fatto?

«Intanto ho visto che è cambiato tutto rispetto a quando c’ero io: ora c’è un centro sportivo magnifico e una proprietà nuova. Mi fa piacere che il club si stia stabilizzando da qualche anno di nuovo tra le big della Serie A dopo alcune stagioni difficili. Ma penso che andasse dato tempo al presidente di imbastire un nuovo progetto di livello. Io, però, mi porto nel cuore i miei anni con “Gila” e Jovetic…».

Domani i viola affrontano il San Gallo: che realtà è quella svizzera?

«Il calcio elvetico è migliorato: fino a qualche tempo fa erano famose solo Basilea e Zurigo, ora fanno la voce grossa pure Young Boys e San Gallo. Gli avversari dei viola però sono in flessione: non sono la squadra forte degli ultimi anni, anche se in questa stagione stanno facendo meglio grazie ai frutti del settore giovanile. I viola sulla carta sono favoriti ma in una gara secca mai dire mai. Avete tutti visto cosa ha fatto la Svizzera all’Italia nell’ultimo Europeo…».