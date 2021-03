SECOLO XIX, Prandelli: delusioni arrivano da lontano?

Anche Il Secolo XIX, questa mattina, prova ad analizzare il motivo delle dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. Probabilmente - si legge - il malessere veniva da lontano, da una vita che non gli ha risparmiato prove terribili, come la morte della moglie nel 2007, o quella di tanti amici di Orzinuovi, stroncati dal Covid. Anche due anni fa, quando conquistò una soffertissima salvezza all'ultimo respiro sulla panchina del Genoa, rimase in silenzio. Si sentiva sempre più lontano dal calcio, dove ha fatto ritorno soltanto per il richiamo del suo grande amore, la Fiorentina. Ieri però sono arrivate le dimissioni, le stesse che offrì due anni fa a Preziosi, dopo un k.o. con il Torino, proponendo di richiamare Ballardini: allora la dirigenza lo convinse a desistere, e alla fine compì la sua missione. Stavolta non ce l'ha fatta.