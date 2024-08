SECOLO XIX, Oggi incontro Gudmundsson-Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Albert Gudmundsson: da Genova, il Secolo XIX fa il punto sulla situazione del trequartista obiettivo di mercato della Fiorentina, riportando come in casa Genoa la cessione dell'islandese non sia ancora data come scontata. Il quotidiano ligure rivela come oggi, in giornata, sia in programma un summit tra il calciatore, il tecnico Gilardino e la proprietà: la volontà è quella di far rientrare il primo possibile Gudmundsson - assente nella sfida di Coppa Italia con la Reggiana - nel gruppo dei rossoblù. Da capire quale sia adesso la volontà del calciatore.