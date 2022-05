SCHOUTEN, Partito l'assalto dei viola all'olandese

Il Corriere dello Sport si sofferma sul centrocampo della Fiorentina e sottolinea come in vista della prossima stagione i viola stiano pensando di affiancare un comprimario ad Amrabat (anche se su Torreira non è ancora detta l’ultima parola). In particolare si fa il nome di Jerdy Schouten, del Bologna, al quale secondo il quotidiano il club toscano ha dato l’assalto.