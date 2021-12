SCAMACCA, Ormai è duello Inter-Juventus

Per Gianluca Scamacca è sfida a due: questo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna testimonia un forte interesse dei nerazzurri, pronti a mettere sul piatto 45 milioni oltre alla carta Andrea Pinamonti. Un'offerta monstre quella riportata dalla rosea, che farebbe decisamente vacillare il Sassuolo e metterebbe in secondo piano la Juventus nella corsa al classe '99. Le variabili, scrive la Gazzetta sono tre: un parco attaccanti che l’Inter non vorrebbe toccare, l’interesse nerazzurro anche per altri profili e la possibilità che la valutazione di Scamacca lieviti nel girone di ritorno. Difficile che nel duello Inter-Juventus ci sia spazio per la Fiorentina, che da tempo segue l'attaccante degli emiliani.