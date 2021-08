SCAMACCA, Ci pensa l'Inter in caso di addio Sanchez

Con l'arrivo imminente di Joaquin Correa, l'attacco dell'Inter è numericamente e qualitativamente a posto. In queste ore però, scrive La Gazzetta dello Sport, dirigenti e staff nerazzurro faranno delle ulteriori valutazioni su Alexis Sanchez, giocatore rientrato ieri ad Appiano. Il futuro del cileno insomma, per il quotidiano, non è così delineato e proprio per questo non è da escludere a priori un affondo interista anche per Gianluca Scamacca del Sassuolo.